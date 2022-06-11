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Сегодня, 18:20

Маррей победил Кирьоса и сыграет с Берреттини в финале турнира в Штутгарте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).

В полуфинале Маррей победил австралийца Ника Кирьоса — 7:6 (7:5), 6:2.

В финале британцу предстоит встретиться с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее обыграл немца Оскара Отте (7:6 (9:7), 7:6 (7:5)).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 692 235 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Энди Маррей (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Маттео Берреттини
Ник Кирьос
Энди Маррей
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