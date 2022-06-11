Маррей победил Кирьоса и сыграет с Берреттини в финале турнира в Штутгарте
Британский теннисист Энди Маррей вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).
В полуфинале Маррей победил австралийца Ника Кирьоса — 7:6 (7:5), 6:2.
В финале британцу предстоит встретиться с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее обыграл немца Оскара Отте (7:6 (9:7), 7:6 (7:5)).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 692 235 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Энди Маррей (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:2
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