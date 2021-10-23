Карацев о болельщиках в Москве: «Многие приехали поддержать из Осетии»

Финалист «ВТБ Кубок Кремля-2021» Аслан Карацев рассказал, готов ли к реваншу с Марином Чиличем из Хорватии, а также пояснил, кто поддерживает его в Москве.

— Я готов к завтрашнему финалу, я знаю, как он играет, что будет делать. Смотрел матч, когда проиграл в Цинциннати.

— Кто поддерживает вас на матчах в Москве?

— У меня здесь родственники, они приходят на каждый матч. Приезжают, болеют, многие люди из Владикавказа приехали именно на «Кубок Кремля», из Таганрога, Ростовской области. Спасибо всем большое, жду вас всех завтра на финале.

Ранее Карацев обыграл Карена Хачанова (7:6 (9:7), 6:1) в полуфинале турнира.