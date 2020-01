Три теннисиста из России войдут в топ-20 рейтинга ATP впервые за 15 лет

Andrey Rublev joins Daniil Medvedev and Karen Khachanov in Top 20 of the ATP rankings. First time in almost 15 years three Russians will be ranked Top 20.



21/28 March 2005:

4. Safin

15. Davydenko

19. Youzhny



13 January 2020:

4. Medvedev

16. Khachanov

18. Rublev