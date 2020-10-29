Тим выиграл у Гарина и сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Вене
22:07
Австриец Доминик Тим победил представителя Чили Кристиана Гарина во втором круге турнира в Вене. В четвертьфинале второй номер «посева» сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:2
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