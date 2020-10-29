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Тим выиграл у Гарина и сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Вене

22:07

Австриец Доминик Тим победил представителя Чили Кристиана Гарина во втором круге турнира в Вене. В четвертьфинале второй номер «посева» сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/vienna/2020/

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