Тим выиграл у Гарина и сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Вене

Австриец Доминик Тим победил представителя Чили Кристиана Гарина во втором круге турнира в Вене. В четвертьфинале второй номер «посева» сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:2