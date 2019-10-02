Тим в 1/4 финала турнира в Пекине встретится с Марреем

Австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл местного теннисиста Чжана Чжичженя — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 10 минут.

За право выйти в полуфинал Тим сразится с британцем Энди Марреем.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 1) — Чжан Чжичжень (Китай, WC) — 6:3, 6:3