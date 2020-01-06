Тим обыграл Шварцмана и принес Австрии победу над Аргентиной на ATP Cup
14:31
Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в рамках матча группового турнира ATP Cup между Австрией и Аргентиной. Эта победа позволила австрийцам одолеть аргентинцев, поскольку ранее Деннис Новак обыграл Гидо Пелью.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа E (Сидней)
Австрия — Аргентина
Доминик Тим — Диего Шварцман — 6:3, 7:6 (7:3)
Группа B (Перт)
Испания — Уругвай
Роберто Баутиста Агут — Франко Ронкаделли — 6:1, 6:2
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