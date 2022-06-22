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Сегодня, 16:59

Тренер Циципаса Муратоглу назвал разрешение коучинга «отменой лицемерия». Их неоднократно предупреждали из-за этого нарушения

Муратоглу отреагировал на решение ATP разрешить коучинг
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Тренер Симоны Халеп и Коко Гауфф Патрик Муратоглу отреагировал на решение ATP разрешить коучинг на турнирах под своей эгидой.

«Поздравляю ATP с «легализацией» практики, которая продолжалась почти в каждом матче на протяжении десятков лет. Больше никакого лицемерия», — написал Муратоглу в своем Twitter.

С 2018 года Муратоглу работает с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который неоднократно получал предупреждения из-за общения с тренером во время матча.

Во вторник, 21 июня ATP заявила, что разрешит коучинг на своих турнирах с 11 июля.

Теннис
Симона Халеп
Стефанос Циципас
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