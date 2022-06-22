Тренер Циципаса Муратоглу назвал разрешение коучинга «отменой лицемерия». Их неоднократно предупреждали из-за этого нарушения
Муратоглу отреагировал на решение ATP разрешить коучинг
Тренер Симоны Халеп и Коко Гауфф Патрик Муратоглу отреагировал на решение ATP разрешить коучинг на турнирах под своей эгидой.
«Поздравляю ATP с «легализацией» практики, которая продолжалась почти в каждом матче на протяжении десятков лет. Больше никакого лицемерия», — написал Муратоглу в своем Twitter.
С 2018 года Муратоглу работает с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который неоднократно получал предупреждения из-за общения с тренером во время матча.
Во вторник, 21 июня ATP заявила, что разрешит коучинг на своих турнирах с 11 июля.
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