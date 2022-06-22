Кафельников раскритиковал решение ATP разрешить коучинг: «Еще одна большая ошибка»
Кафельников раскритиковал решение ATP разрешить коучинг
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал решение ATP разрешить коучинг в матчах.
Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в Twitter отреагировал на пост тренера Патрика Муратоглу, который назвал решение организации отменой лицемерия.
«Еще одна большая ошибка» — написал Кафельников.
Один из пользователей попросил экс-первую ракетку мира объяснить почему.
«Потому что это индивидуальный спорт», — ответил он.
Во вторник, 21 июня, ATP заявила, что разрешит коучинг в своих турнирах с 11 июля.
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