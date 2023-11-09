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Сегодня, 15:00

Теннисист Медведев возглавил рейтинг личных брендов Forbes

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Теннисист Даниил Медведев стал первым в рейтинге персональных брендов Forbes среди спортсменов из России. Всего в список вошли 315 атлетов, представляющих 26 видов спорта.

На то, какое место займет в рейтинге спорсмен, влияли следующие пункты: присутствие в СМИ (вес — 20 процентов), популярность в соцмедиа (вес — 40 процентов), экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена (вес — 40 процентов).

На втором месте оказалась фигуристка Александра Трусова. Третий — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Ранее Овечкин возглавил рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

В октябре 27-летний Медведев побил личный рекорд по победам за сезон. Предыдущее достижение было 63 победы.

10 футболистов с самыми высокими доходами в 2023-м по версии Forbes. Роналду — первый, а кто за ним?

Александр Овечкин
Александра Трусова
Даниил Медведев
4
4
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