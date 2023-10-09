Forbes: Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. На первом месте оказался российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

По данным Forbes, доход Овечкина составит 17,5 миллиона долларов, из которых 12,5 миллиона — хоккеист получит за контракт, а 5 миллионов заработает благодаря спонсорским контрактам.

Россиянин делит первое место с канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Он также суммарно заработает 17,5 миллиона долларов, но получит 16 миллионов по условиям контракта и 1 миллион за спонсорские соглашения.