Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:31

«Это покрытие убивает мой организм». Энди Маррей пропустит грунтовый сезон

Теннисист Энди Маррей пропустит грунтовый сезон
Иван Шитик
Корреспондент

Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что не будет играть на грунте в 2022 году.

«В последнее время из-за грунта мои проблемы усугублялись, это покрытие убивает мой организм. В прошлом году у меня были трудности в начале года, и грунт это только ухудшил. Лучше не буду рисковать.

В прошлом году я чуть не пропустил Уимблдон. Я не прощаюсь с грунтом, просто делаю паузу. Буду тренироваться и играть на других турнирах в этот период. Не буду сидеть дома.

Мне хочется подготовиться к травяному сезону. Для этого нужно быть осторожным и правильно составлять календарь», — цитирует Маррея Sky Sports.

Энди Маррей
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соуза обыграл Руусувори в финале турнира в Пуне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости