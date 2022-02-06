«Это покрытие убивает мой организм». Энди Маррей пропустит грунтовый сезон

Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что не будет играть на грунте в 2022 году.

«В последнее время из-за грунта мои проблемы усугублялись, это покрытие убивает мой организм. В прошлом году у меня были трудности в начале года, и грунт это только ухудшил. Лучше не буду рисковать.

В прошлом году я чуть не пропустил Уимблдон. Я не прощаюсь с грунтом, просто делаю паузу. Буду тренироваться и играть на других турнирах в этот период. Не буду сидеть дома.

Мне хочется подготовиться к травяному сезону. Для этого нужно быть осторожным и правильно составлять календарь», — цитирует Маррея Sky Sports.