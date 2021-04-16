Тарпищев считает, что у Рублева немного шансов на победу над Надалем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева на турнире в Монте-Карло в матче против Роберта Баутиста-Агута со счетом 7(7):6(2), 5:7, 6:3.

«На грунте абсолютно другой теннис, чем на харде. Баутиста-Агут — земляной игрок, поэтому матч и получился сложноватым, в три сета. Агут очень цепкий, играет плотно, его надо раскачивать. Он на земле — в мировой пятерке. Эту цепкость одним-двумя ударами не получается разорвать, поэтому розыгрыши и получились длинными», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также оценил шансы Андрея Рублева на победу в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, в котором он встретится с 11-кратным победителем этого турнира Рафаэлем Надалем. Он считает, что у испанца шансы предпочтительнее.

«У него сильное вращение и по цепкости он №1 в туре. Учитывая, что Рублев все-таки провел тяжелый матч, надо еще восстановиться. Реально по чистоте игры на задней линии Надалю сегодня равных нет, но в теннисе все бывает. В любом варианте Рублеву надо рвать игру, атаковать и искать варианты для выигрыша атакующих действий. Думаю, что в мачте будет много ошибок. Всем и так ясно, что Рафа — первый на грунтовых кортах. Во многом результат будет завесить от него, а не от Андрея. Если Рублев будет играть в свой агрессивный теннис, хватит ли этой агрессии, чтобы разорвать паутину комбинаций Надаля? Сегодня мало шансов на это, скорее, у Надаля будет преимущество», — добавил Тарпищев.

Андрей Рублев пока ни разу не выигрывал турнир серии «Мастерс». На данный момент, если судить по живому рейтингу ATP, от Роджера Федерера, седьмой ракетки мира, его отделяет 340 очков.

(Екатерина Звенигородская)