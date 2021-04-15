Доминик Тим не выступит на турнире в Белграде из-за проблем с коленом

Четвертая ракетка мира Доминик Тим заявил, что не выступит на турнире в Сербии из-за проблем с коленом.

«2021-й просто не хочет налаживаться. К сожалению, я не смогу участвовать на следующей неделе в турнире в Белграде, родном городе Новака Джоковича. Колено болит, и я ходил к врачу. Проблема не такая серьезная, но нужно ею заняться. Я однозначно не в той форме, чтобы играть на следующей неделе. Мне ужасно жаль, потому что я очень ждал этого турнира. Надеюсь, что смогу выступить в Белграде в 2022-м», - приводит слова Тима его официальный сайт.

27-летний теннисист отметил, что рассчитывает вернуться к турниру в Мадриде в начале мая. Турнир в Сербии пройдет с 19 по 25 апреля.