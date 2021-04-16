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Циципас вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло после отказа соперника продолжать матч

13:42
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Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Монте-Карло прошел испанца Алехандро Давидовича.

Испанский теннисист отказался продолжать встречу при счете 5:7.

В полуфинале Циципас встретится с победителем матча Дэниел Эванс (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Алехандро Давидович (Испания) — 7:5 отказ 2-го игрока

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