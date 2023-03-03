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Тарпищев: «Роддик пнул сумку Сафина. Марат в шоке — «Ты что, ***?!» Завязалась драка»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Марат Сафин (слева) и Энди Роддик.
Фото Global Look Press

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о драке, которая произошла между россиянином Маратом Сафиным и американцем Энди Роддиком в 2000 году на Олимпийских играх.

— В Сиднее Сафин и Роддик сцепились на ваших глазах?

— Да. Сидим в раздевалке, залетает Энди. Бросает ракеты, бьет ногой по сумке Марата. Тот в шоке: «Ты что, *****?!» Завязалась драка. Я кинулся разнимать, но они успели по лицу друг другу двинуть.

— Сафин вообще вспыльчивый. Сколько ракеток за карьеру переломал...

— От него не только ракетам доставалось. Помню, во Франкфурте на матче с Германией я никак не мог понять, почему Марата португалец Диаш откровенно засуживает. Я завелся, в перерыве пришел в судейскую и сказал: «Если так будет продолжаться, уведу команду с корта. Да, мы пострадаем, но и вы больше работать не будете. Говорю вам это как член МОК».

— И что?

— Подействовало! «Сплав» прекратился. После матча сказал Сафину: «Не понимаю, что на судью нашло. Вроде нормальный...» Марат усмехнулся: «Да я в Майами его с вышки скинул».

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Теннис
Олимпиада
Марат Сафин
Шамиль Тарпищев
Энди Роддик
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