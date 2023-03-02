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2 марта, 23:57

Чесноков — о победе Медведева: «Он сейчас играет нереально здорово. Это просто разгром»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над хорватом Борной Чоричем в четвертьфинальном матче турнира в Дубае.

«Я никак не мог представить, что игрок двадцатки мира может проиграть 21 очко подряд, это просто разгром. Медведев сейчас играет просто нереально здорово. У него есть особенность, он умеет предугадывать действия соперников, игрок только думает, куда сыграть, а Медведев уже там стоит. Сейчас он хорошо двигается и действует очень уверенно», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В полуфинале турнира Медведев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Источник: https://tass.ru/sport/17185975
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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