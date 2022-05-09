Тарпищев отреагировал на проход Хачанова во второй круг «мастерса» в Риме

Тарпищев отметил прогресс Хачанова после его выхода во второй круг турнира в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Карена Хачанова в первом круге на «мастерсе» в Риме над итальянцем Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4.

«Карен набирает потихоньку форму. У него идет нормальный рабочий процесс, но надо больше работать над ударами у сетки, чтобы как-то разнообразить свою игру. А так, в свой теннис он играет неплохо, прогресс есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее, 9 мая, 25-летний Хачанов вышел во второй круг турнира в Италии. За 1 час 29 минут матча россиянин пять раз подал на вылет, а также по два раза ошибся на подаче и реализовал брейк-пойнт. 20-летний Дзеппьери записал на свой счет шесть эйсов, не отметившись брейками и двойными ошибками.

Следующий соперник Хачанова определится в матче Пабло Карреньо Буста (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина).