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Шамиль Тарпищев: «На сегодняшний день Джокович будет посильнее Карацева»

Шамиль Тарпищев считает, что Новак Джокович сильнее Аслана Карацева
Антон Иванов
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Александра Ланцетова
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» сделал прогноз на матч второго круга «мастерса» в Риме Новак Джокович — Аслан Карацев.

«Я думаю, на сегодняшний день Джокович будет посильнее Карацева. Он набрал определенный темп игры, уже довольно много сыграл матчейна грунте. Аслан после смены тренера немножко потерялся, поэтому у Новака есть небольшое преимущество в предстоящем матче. Серб будет фаворитом в этой встрече, но случиться может всякое», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса в трех сетах.

В матче второго круга российский теннисист встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Теннис
Аслан Карацев
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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