Стефанос Циципас высказался об участии в Кубке Лейвера
08:47
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выступление в Кубке Лейвера.
«Хочу поблагодарить всех партнеров по команде. Все они мои соперники, было приятно побыть в одной команде и идти к одной цели. Было более чем приятно бороться за этот трофей. Каждый человек в команде давал что-то свое, и все игроки были готовы полностью выкладываться на этом турнире», — цитирует циципаса ATP.
В Кубке Лейвера-2021 по теннису сборная Европы обыграла сборную мира. Европейцы сделали это досрочно, выиграв четыре матча.
Решающую победу одержали Андрей Рублев и Александр Зверев — 6:2, 6:7 (4:7), 10:3 против Рейлли Опелки и Дениса Шаповалова в парном матче, первой игре третьего дня турнира.
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