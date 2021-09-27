Стефанос Циципас высказался об участии в Кубке Лейвера

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выступление в Кубке Лейвера.

«Хочу поблагодарить всех партнеров по команде. Все они мои соперники, было приятно побыть в одной команде и идти к одной цели. Было более чем приятно бороться за этот трофей. Каждый человек в команде давал что-то свое, и все игроки были готовы полностью выкладываться на этом турнире», — цитирует циципаса ATP.

В Кубке Лейвера-2021 по теннису сборная Европы обыграла сборную мира. Европейцы сделали это досрочно, выиграв четыре матча.

Решающую победу одержали Андрей Рублев и Александр Зверев — 6:2, 6:7 (4:7), 10:3 против Рейлли Опелки и Дениса Шаповалова в парном матче, первой игре третьего дня турнира.