Карацев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Российский теннисист Аслан Карацев переместился с 25-й на 24-ю позицию. 23 сентября он уступил финну Эмилю Руусувуори (6:7 (6:8), 4:6) во втором круге турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан).

Тройка лидеров осталась без изменений. Серб Новак Джокович занимает первое место. Россиянин Даниил Медведев остался на второй позиции. Тройку замыкает Стефанос Циципас из Греции.

Андрей Рублев расположился на пятой позиции, а Карен Хачанов остался на 27-й строчке.

Рейтинг ATP, 27 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760.

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 6130.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4995.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440...

24 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2072...

27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1965.