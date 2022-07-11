Ольховский про обвинения Карацева: «Доказательств никаких нет, должен быть как минимум судебный процесс»

Ольховский считает, что Карацев может обратиться в суд после обвинений к причастности к договорным матчам

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал обвинения немецкого телеканала ZDF в причастности Аслана Карацева к договорным матчам.

«Мое мнение: каждое слово, которое выходит в общественное пространство, должно быть чем-то подтверждено, — цитирует «Газета.Ru» Ольховского. — И за эти слова нужно отвечать. Доказательств никаких нет, а если против Аслана выступили бездоказательно, то я считаю, что должен быть как минимум судебный процесс. Очень много журналистов гонятся за сенсацией для того, чтобы прославиться, обливая всех подряд. Это совершенно не дело. Поэтому, пока нет никаких доказательств по делу Аслана, почему мы вообще должны воспринимать эту информацию?»

Также Ольховский поделился мнением, как давление на Карацева может сказаться на игре теннисиста.

«Повлияет ли такое давление на игру Карацева? На каждого такие вещи влияют чисто индивидуально, но дело в том, что тебя обливают грязью ни за что. Люди не несут никакой ответственности. И это, к сожалению, происходит все чаще и чаще. Поэтому я считаю, что такие вещи должны пресекаться», — отметил Ольховский.

Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч в турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.