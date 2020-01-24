«Смешно даже думать о таком». Гулбис может остаться на Australian Open без обуви

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис рассказал, что может остаться на Australian Open без обуви.

Гулбис взял на турнир две пары кроссовок, однако первую он износил, а во второй появились дырки. Теннисист вышел в третий раунд турнира.

— Я думал, что в Мельбурне во время Australian Open это вообще не будет проблемой, — цитирует Гулбиса AFP. — Я позвонил в аdidas, но у них не оказалось ни одной модели. Поэтому мне пришлось позвонить в 10, ну, может, в 7 магазинов. И только в двух была обувь моего размера. Я купил последние две пары.

У Тима меньший размер. Какой размер у Циципаса, я даже не знаю. Смешно даже думать о таком. Это невероятно.