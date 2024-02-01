Шевченко сыграет с Бубликом в четвертьфинале турнира в Монпелье
Представляющий Казахстан Александр Шевченко обыграл француза Грегуара Баррера во втором круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.
Это второй матч Шевченко после того, как теннисист сменил российское гражданство на казахстанское.
Шестой «сеяный» вышел в четвертьфинал и сыграет с другим представляющим Казахстан россиянином Александром Бубликом.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 651 865 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Шевченко (Казахстан, 6) — Грегуар Баррер (Франция) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3
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