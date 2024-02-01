Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 февраля, 16:42

Шевченко сыграет с Бубликом в четвертьфинале турнира в Монпелье

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представляющий Казахстан Александр Шевченко обыграл француза Грегуара Баррера во втором круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Это второй матч Шевченко после того, как теннисист сменил российское гражданство на казахстанское.

Шестой «сеяный» вышел в четвертьфинал и сыграет с другим представляющим Казахстан россиянином Александром Бубликом.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан, 6) — Грегуар Баррер (Франция) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3

Теннис
Александр Бублик
Александр Шевченко
1
2
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев выступит на турнире ATP-500 в Барселоне в апреле

Синнер — о шансах возглавить рейтинг АТР: «Пока я только приближаюсь к третьей позиции»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости