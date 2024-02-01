Синнер: «Мне лучше живется без соцсетей, и я не хочу это менять»

Четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер объяснил, почему ему не нравятся социальные сети.

«Я советую молодым ребятам быть осторожными. Потому что, возможно, кому-то сегодня плохо, но в социальных сетях этот человек публикует фотографии, на которых все в порядке. Лично мне лучше живется без социальных сетей, и я не хочу это менять. Они мне не нравятся. Не все, что мы в них видим, оказывается правдой», — сказал Синнер.

В этом сезоне Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале турнира россиянина Даниила Медведева. Всего за карьеру 22-летний теннисист выиграл 12 турниров ATP, также он является обладателем Кубка Дэвиса-2023 в составе сборной Италии.