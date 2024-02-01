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1 февраля, 18:01

Синнер: «Мне лучше живется без соцсетей, и я не хочу это менять»

Алина Савинова
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Четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер объяснил, почему ему не нравятся социальные сети.

«Я советую молодым ребятам быть осторожными. Потому что, возможно, кому-то сегодня плохо, но в социальных сетях этот человек публикует фотографии, на которых все в порядке. Лично мне лучше живется без социальных сетей, и я не хочу это менять. Они мне не нравятся. Не все, что мы в них видим, оказывается правдой», — сказал Синнер.

В этом сезоне Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале турнира россиянина Даниила Медведева. Всего за карьеру 22-летний теннисист выиграл 12 турниров ATP, также он является обладателем Кубка Дэвиса-2023 в составе сборной Италии.

Источник: https://www.rainews.it/maratona/2024/01/linfaticabile-sinner-a-roma-un-po-di-sport-l-incontro-con-i-giornalisti-e-le-foto-al-colosseo-63e0f6b6-839a-4c08-a68a-a3ddb21ba7b3.html#0f0f0864-b32a-4c8c-b30a-25e1257d4ca3
Теннис
Янник Синнер
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