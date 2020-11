Янник Синнер стал первым теннисистом 2001-го года рождения, который сыграет в финале турнира АТР, сообщает Twitter тура. 19-летний итальянец пробился в решающий матч турнира в Софии, победив француза Адриана Маннарино — 6:3, 7:5. Матч длился час и 28 минут. Соперником Синнера в финале станет победитель матча Ришар Гаске (Франция) — Вашек Поспишил (Канада).

You're looking at the first player born in 2001 to reach an #ATPTour final ?



?? @janniksin beats Mannarino 6-3, 7-5 to make the last day at the #SofiaOpen ? pic.twitter.com/IHgxToAqM0