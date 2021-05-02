Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Швейцарский теннисист Федерер пропустит турниры в Мадриде и Риме

13:17
Теги:

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит турниры серии «Мастерс» в Риме и Мадриде, сообщил директор испанского турнира Фелисиано Лопес.

По словам Лопеса, спортсмен принял решение не выступать на этих турнирах, чтобы лучше подготовиться к турниру в Женеве.

Турнир в Риме состоится с 8 по 16 мая, «Мастерс» в Мадриде — с 3 по 10 мая.

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: результаты матчей 2 мая, Россия разгромила Чехию
Мать попросила подростка помочь сыну с игрой и изнасиловала его
Видео: из-за каких ошибок в сексе мужчина убежит навсегда
Гастроэнтеролог рассказал о правилах сохранения желудка здоровым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд