Швейцарский теннисист Федерер пропустит турниры в Мадриде и Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит турниры серии «Мастерс» в Риме и Мадриде, сообщил директор испанского турнира Фелисиано Лопес.

По словам Лопеса, спортсмен принял решение не выступать на этих турнирах, чтобы лучше подготовиться к турниру в Женеве.

Турнир в Риме состоится с 8 по 16 мая, «Мастерс» в Мадриде — с 3 по 10 мая.