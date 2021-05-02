Швейцарский теннисист Федерер пропустит турниры в Мадриде и Риме
13:17
Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит турниры серии «Мастерс» в Риме и Мадриде, сообщил директор испанского турнира Фелисиано Лопес.
По словам Лопеса, спортсмен принял решение не выступать на этих турнирах, чтобы лучше подготовиться к турниру в Женеве.
Турнир в Риме состоится с 8 по 16 мая, «Мастерс» в Мадриде — с 3 по 10 мая.
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