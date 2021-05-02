Басилашвили стал победителем турнира в Мюнхене
16:37
Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили стал победителем турнира в Мюнхене. В решающем матче он переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Николоз Басилашвили (Грузия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — 6:4, 7:6 (7:5)
Парный разряд
Финал
Весли Колхоф/Кевин Кравиц (Голландия/Германия, 1) — Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия, 3) — 4:6, 6:4, 10:5
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