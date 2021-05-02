Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Басилашвили стал победителем турнира в Мюнхене

16:37

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили стал победителем турнира в Мюнхене. В решающем матче он переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Николоз Басилашвили (Грузия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — 6:4, 7:6 (7:5)

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Кевин Кравиц (Голландия/Германия, 1) — Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия, 3) — 4:6, 6:4, 10:5

Читайте также

Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ
Супернокаут локтем. В UFC — новая славянская звезда
Капризов побил рекорд, Панарин отказался от ЧМ, Русская машина Овечкин дала сбой
Моуринью — прошлое футбола. «Спартаку» нужен другой тренер

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд