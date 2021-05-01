Рамос-Виньолас и Норри сыграют в финале турнира в Эшториле
19:28
Определились участники финала теннисного турнира в Эшториле. В решающем матче встретятся испанец Альберт Рамос-Виньолас и представитель Великобритании Кэмерон Норри.
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 7) — Алехандро Давидович (Испания, 8) — 6:1, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 7:6 (7:5), 7:5
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