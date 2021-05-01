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Рамос-Виньолас и Норри сыграют в финале турнира в Эшториле

19:28

Определились участники финала теннисного турнира в Эшториле. В решающем матче встретятся испанец Альберт Рамос-Виньолас и представитель Великобритании Кэмерон Норри.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 7) — Алехандро Давидович (Испания, 8) — 6:1, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 7:6 (7:5), 7:5

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