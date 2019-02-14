Шнур вышел в третий круг турнира в Нью-Йорке

Канадец Брэйден Шнур пробился в третий круг турнира ATP в Нью-Йорке. В трех сетах он переиграл американца Стива Джонсона – 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

В другой встрече американец Джон Изнер выиграл у австралийца Бернарда Томича.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 694 995 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Брэйден Шнур (Канада, Q) – Стив Джонсон (США, 3) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)

Джон Изнер (США, 1) – Бернард Томич (Австралия) – 7:6 (9:7), 6:4