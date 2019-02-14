Шнур вышел в третий круг турнира в Нью-Йорке

Канадец Брэйден Шнур пробился в третий круг турнира ATP в Нью-Йорке. В трех сетах он переиграл американца Стива Джонсона – 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).
В другой встрече американец Джон Изнер выиграл у австралийца Бернарда Томича.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 694 995 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Брэйден Шнур (Канада, Q) – Стив Джонсон (США, 3) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)
Джон Изнер (США, 1) – Бернард Томич (Австралия) – 7:6 (9:7), 6:4
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