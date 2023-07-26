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Сегодня, 19:05

Шевченко проиграл в первом круге турнира в Хорватии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Александр Шевченко проиграл итальянцу Марко Чеккинато в первом круге турнира ATP 250 в Умаге (Хорватия).

Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 3:6. Матч начался во вторник, но из-за дождя был прерван при счете 5:3 в первом сете и перенесен на среду, 26 июля. Во втором сете россиянин вел 4:3 с брейком.

93-я ракетка мира Шевченко 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 96-й ракетки мира Чеккинато 1 эйс, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Чеккинато сыграет с Лоренцо Сонего (Италия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Марко Чеккинато (Италия) — Александр Шевченко (Россия) — 4:6, 7:6 (7:0), 6:3

Теннис
Александр Шевченко
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