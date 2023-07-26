Рублев — о победе над Миральесом в Гамбурге: «Было ощущение, что он заслуживал победу»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом (5:7, 6:1, 7:6 (9:7)) в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

«Было ощущение, что я играю хорошо, все под контролем, но почему-то я проиграл первый сет и после этого был расстроен. Я вернулся, восстановился психологически и выиграл очень хороший второй сет. Третий сет был тяжелым. Я начал уставать и нервничать из-за того, что матч перешел в тай-брейк, и у меня было не так много шансов сделать брейк.

Было ощущение, что он заслуживал победу. Он боролся как сумасшедший. Когда я уступал 0:3 на тай-брейке, я начал сильно волноваться. Но потом я провел два потрясающих ралли и сказал себе, что надо продолжать бороться. Удивительно, что я смог победить», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Во втором круге 25-летний россиянин сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером.