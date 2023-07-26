Рублев на тай-брейке обыграл Сапату Миральеса на старте турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Бернабе Сапату Миральеса в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7). На тай-брейке третьего сета Рублев отыграл три матчбола у испанца. Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты.

7-я ракетка мира мира Рублев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету 54-й ракетки мира Миральеса 2 эйса, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Во втором круге 25-летний россиянин сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, который ранее обыграл француза Ришара Гаске (7:5, 6:4).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2, WC) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 5:7, 6:1, 7:6 (9:7)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 6:4