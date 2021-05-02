Шаповалов выиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Мадриде
20:23
Канадский теннисист Денис Шаповалов прошел во второй раунд турнира в Мадриде, переиграв серба Душана Лайовича, — 6:1, 6:3.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Денис Шаповалов (Канада, 11) — Душан Лайович (Сербия) — 6:1, 6:3
Алекс Де Минаур (Австралия) — Хауме Мунар (Испания, WC) — 4:6, 7:5, 6:1
Александр Бублик (Казахстан) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:5), 6:3
Томми Пол (США) — Педро Мартинес (Испания, WC) — 6:4, 7:5
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