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Шаповалов выиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Мадриде

20:23
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Канадский теннисист Денис Шаповалов прошел во второй раунд турнира в Мадриде, переиграв серба Душана Лайовича, — 6:1, 6:3.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада, 11) — Душан Лайович (Сербия) — 6:1, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия) — Хауме Мунар (Испания, WC) — 4:6, 7:5, 6:1

Александр Бублик (Казахстан) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:5), 6:3

Томми Пол (США) — Педро Мартинес (Испания, WC) — 6:4, 7:5

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