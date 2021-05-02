Рублев и Хачанов вышли во второй круг парных соревнований в Мадриде
18:58
Российский дуэт теннисистов в составе Андрея Рублева и Карена Хачанова преодолел барьер первого круга парного турнира в Мадриде, обыграв итальянца Фабио Фоньини и аргентинца Диего Шварцмана. Встреча продлилась 1 час 18 минут.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Фабио Фоньини/Диего Шварцман (Италия/Аргентина) — 7:6, 6:2
Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — Дэниэл Эванс/Нил Скупски (Великобритания) — 6:3, 7:6
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