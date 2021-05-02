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Рублев и Хачанов вышли во второй круг парных соревнований в Мадриде

18:58
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Российский дуэт теннисистов в составе Андрея Рублева и Карена Хачанова преодолел барьер первого круга парного турнира в Мадриде, обыграв итальянца Фабио Фоньини и аргентинца Диего Шварцмана. Встреча продлилась 1 час 18 минут.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Фабио Фоньини/Диего Шварцман (Италия/Аргентина) — 7:6, 6:2

Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — Дэниэл Эванс/Нил Скупски (Великобритания) — 6:3, 7:6

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