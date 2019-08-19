Шамиль Тарпищев: «Думаю, следующую неделю Медведеву надо отдыхать»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев похвалил Даниила Медведева за победу на турнире в Цинциннати. В финале российский теннисист одолел бельгийца Давида Гоффена — 7:6 (7:3), 6:4.

— Победа Медведева — это огромный успех. Он все делает правильно, единственное, это был третий турнир подряд, где Даня играл в финале. Это тяжело, накапливается психологическая усталость. Думаю, следующую неделю ему надо отдыхать, — цитирует ТАСС Тарпищева.