Селиваненко объяснил, почему не считает неожиданным поражение Медведева от Димитрова

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от болгарина Григора Димитрова во втором круге «мастерса» в Париже.

«Прежде всего надо отметить игру Григора, который набрал ход и показывает свой лучший теннис за многие последние сезоны. В этом году на его счету победы уже над шестью игроками первой десятки. Поэтому не стал бы говорить о сегодняшнем результате как о чем-то уж сверхсенсационном. Была красивая игра с двумя тай-брейками, в которой Григор оказался в итоге сильнее. Что же касается времени после финала Даниила и Янника, то на таком уровне все привыкли к напряженному графику и это само по себе вряд ли является основным фактором результата», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Во время второго сета «мастерса» россиянин останавливал матч из-за гула зрителей. После игры Медведев показал трибунам средний палец.

В третьем круге турнира Париже Димитров сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.