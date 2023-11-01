Медведев: «Я играл в Париже гораздо лучше, когда там вообще не было публики»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поведение в матче второго круга «мастерса» в Париже. Он остался разочарован местной публикой.

«Итак, я бросаю ракетку, меня освистывают. Это нормально. Я не вижу в этом проблемы. Иду подавать, и не понимаю — публика аплодирует или что-то еще. Но не было причины аплодировать. При этом судья разговаривал, поэтому Григор еще не был готов. Ладно, такое случается, но меня освистывают. Я не понимал почему, поэтому мне не хотелось играть. Я решил: «Окей, не буду играть, пока они не прекратят». Но толпа не переставала освистывать. Потом, когда я получил предупреждение, подумал: «Действительно ли хочу, чтобы меня дисквалифицировали и матч завершился на этой ноте? Нет». Поэтому пошел играть. Но все понимают, что нам не хватает концентрации, когда это происходит. По этой причине не всем нравится играть здесь, в Париже. Я играл в Берси гораздо лучше, когда там вообще не было публики», — приводит Ubitennis слова спортсмена.

Медведев уступил болгарину Григору Димитрову в матче второго круга турнира в Париже со счетом 3:6, 7:6(7:4), 6:7 (2:7). Во время второго сета «мастерса» россиянин останавливал матч из-за гула зрителей. После игры Медведев показал трибунам средний палец.