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Медведев: «Я играл в Париже гораздо лучше, когда там вообще не было публики»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поведение в матче второго круга «мастерса» в Париже. Он остался разочарован местной публикой.

«Итак, я бросаю ракетку, меня освистывают. Это нормально. Я не вижу в этом проблемы. Иду подавать, и не понимаю — публика аплодирует или что-то еще. Но не было причины аплодировать. При этом судья разговаривал, поэтому Григор еще не был готов. Ладно, такое случается, но меня освистывают. Я не понимал почему, поэтому мне не хотелось играть. Я решил: «Окей, не буду играть, пока они не прекратят». Но толпа не переставала освистывать. Потом, когда я получил предупреждение, подумал: «Действительно ли хочу, чтобы меня дисквалифицировали и матч завершился на этой ноте? Нет». Поэтому пошел играть. Но все понимают, что нам не хватает концентрации, когда это происходит. По этой причине не всем нравится играть здесь, в Париже. Я играл в Берси гораздо лучше, когда там вообще не было публики», — приводит Ubitennis слова спортсмена.

Медведев уступил болгарину Григору Димитрову в матче второго круга турнира в Париже со счетом 3:6, 7:6(7:4), 6:7 (2:7). Во время второго сета «мастерса» россиянин останавливал матч из-за гула зрителей. После игры Медведев показал трибунам средний палец.

Источник: https://www.ubitennis.net/2023/11/daniil-medvedev-addresses-booing-controversy-as-dimitrov-earns-revenge-in-paris/
Теннис
Григор Димитров
Даниил Медведев
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