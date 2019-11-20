Сборная Испании победила Хорватию и выиграла группу с Россией

В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная Испании победила команду Хорватии — 2:0. Рафаэль Надаль обыграл Борну Гойо — 6:4, 6:3.

Испания выиграла группу B. Россияне — вторые. Они могут выйти в четвертьфинал как одна из двух команд, занявших вторые места с лучшими показателями.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа B

Хорватия — Испания

Борна Гойо — Рафаэль Надаль — 4:6, 3:6