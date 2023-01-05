Сафиуллин проиграл Шаповалову на турнире в Аделаиде

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение во втором круге турнира в Аделаиде. Он в двух сетах проиграл канадцу Денису Шаповалову — 4:6. 3:6.

25-летний россиянин сделал 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

Следующий соперник Шаповалова определится в матче Новак Джокович — Кантен Алис.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 7) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:4, 6:3