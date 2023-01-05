Сафиуллин проиграл Шаповалову на турнире в Аделаиде
Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение во втором круге турнира в Аделаиде. Он в двух сетах проиграл канадцу Денису Шаповалову — 4:6. 3:6.
25-летний россиянин сделал 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.
Следующий соперник Шаповалова определится в матче Новак Джокович — Кантен Алис.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 7) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:4, 6:3
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