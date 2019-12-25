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Сафин рассказал о подготовке сборной России к ATP Cup

10:38
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Капитан сборной России на ATP Cup Марат Сафин рассказал о подготовке к соревнованиям. Национальную команду на турнире предстаят Даниил Медведев и Карен Хачанов. Они сыграют в одной группе с Италией, США и Норвегией.

— Подготовка к этому турниру проходит идеально. Все ребята уже в Австралии. Они хотят начать год успешно. Здесь каждой команде гарантированы три матча, две группы играют в одном месте. У всех есть возможность тренироваться днём и вечером в процессе подготовки к сезону. Одержать победу со своей командой в начале года — это было бы круто!" — приводит слова Сафина официальный сайт тура.

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