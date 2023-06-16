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Сегодня, 20:16

Хуркач сыграет со Штруффом в полуфинале турнира в Штутгарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польский теннисист Хуберт Хуркач и немец Ян-Леннард Штруфф встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Штутгарте.

В четвертьфинале Хуркач оказался сильнее Кристофера О`Коннелло (Австралия) — 6:4, 6:4, а Штруфф обыграл Ришара Гаске (6:4, 7:5).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 718 410 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 7:5

Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:4, 6:4

Теннис
Ришар Гаске
Хуберт Хуркач
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