Новый вид улиток получил название в честь Джоковича

Ученые Йозеф Грего и Владимир Пешич обнаружили недалеко от Подгорицы новый вид улиток, который было решено назвать в честь серба Новака Джоковича, сообщает Daily Mail 16 апреля.

Вид получил название Travunijana djokovici и относится к типам улиток, которые живут в пресной или слегка соленой воде, а также в подземной среде обитания.

Новак Джокович — первая ракетка мира. 15 апреля в матче 1/8 финала турнира в Монте-Карло (Монако) серб в двух сетах уступил британцу Дэниэлу Эвансу.