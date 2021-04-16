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Новый вид улиток получил название в честь Джоковича

17:04
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Ученые Йозеф Грего и Владимир Пешич обнаружили недалеко от Подгорицы новый вид улиток, который было решено назвать в честь серба Новака Джоковича, сообщает Daily Mail 16 апреля.

Вид получил название Travunijana djokovici и относится к типам улиток, которые живут в пресной или слегка соленой воде, а также в подземной среде обитания.

Новак Джокович — первая ракетка мира. 15 апреля в матче 1/8 финала турнира в Монте-Карло (Монако) серб в двух сетах уступил британцу Дэниэлу Эвансу.

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