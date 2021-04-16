Невероятный розыгрыш в матче Рублева и Надаля на турнире в Монте-Карло: видео
20:37
В матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между Андреем Рублевым и Рафаэлем Наделем случился яркий эпизод.
В восьмом гейме второго сета на своей подаче россиянин загнал соперника и в угол, вышел к сетке и завершал атаку смэшем. Но Надаль угадал направление полета мяча и по лицевой линии ответил в пустую часть корта.
После двух сетов ничья — 1-1.
How?! ?— ATP Tour (@atptour) April 16, 2021
?: @TennisTV | @RafaelNadal | @ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/Yy4DYzrDKZ
8
Зачет
vs
2
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