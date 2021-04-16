Невероятный розыгрыш в матче Рублева и Надаля на турнире в Монте-Карло: видео

В матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между Андреем Рублевым и Рафаэлем Наделем случился яркий эпизод.

В восьмом гейме второго сета на своей подаче россиянин загнал соперника и в угол, вышел к сетке и завершал атаку смэшем. Но Надаль угадал направление полета мяча и по лицевой линии ответил в пустую часть корта.

После двух сетов ничья — 1-1.