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Невероятный розыгрыш в матче Рублева и Надаля на турнире в Монте-Карло: видео

20:37
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
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В матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между Андреем Рублевым и Рафаэлем Наделем случился яркий эпизод.

В восьмом гейме второго сета на своей подаче россиянин загнал соперника и в угол, вышел к сетке и завершал атаку смэшем. Но Надаль угадал направление полета мяча и по лицевой линии ответил в пустую часть корта.

После двух сетов ничья — 1-1.

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