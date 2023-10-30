Рууд надеется обеспечить себе место в Итоговом турнире ATP

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд заявил, что намерен до последнего бороться за попадание на Итоговый турнир АТР.

«Этот год был непростым во многих отношениях. Когда ты идешь высоко в рейтинге, у тебя становится больше ожиданий от себя. Ты рассчитываешь на шанс сыграть в Итоговом турнире или на завоевание трофеев в каждом турнире, в котором участвуешь. Когда ты рано вылетаешь, то думаешь: «Что происходит? Я хуже? Другие игроки намного лучше меня?» Но в каком-то смысле нужно было получить пару пощечин, чтобы понять, что не всегда все будет идти гладко. Для этого необходимо усердно работать, и, конечно, я приложил все усилия. Так что давайте посмотрим, что произойдет в Париже. Я все еще в борьбе», — приводит Tennis Majors слова норвежца.

Участие в Итоговом турнире ATP 2023 года, который пройдет в Турине, уже обеспечили себе Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия) и Андрей Рублев (Россия).