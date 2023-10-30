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«Мастерс» в Париже: состав участников и сетка турнира

Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) стартовал 30 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото AFP

Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) на Accor Arena стартовал 30 октября и завершится 5 ноября. Данные соревнования закрывают сезон для топовых теннисистов мира.

Состав участников «Мастерса» в Париже

На «тысячнике» в Париже в этом году примут участие лучшие теннисисты сезона. Впервые после US Open все представители топ-10 приехали во Францию. Среди них лидер мирового рейтинга Новак Джокович и вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Также защищать титул приехал Хольгер Руне.

  • Новак Джокович (Сербия);

  • Карлос Алькарас (Испания);

  • Даниил Медведев (Россия);

  • Янник Синнер (Италия);

  • Андрей Рублев (Россия);

  • Хольгер Руне (Дания);

  • Стефанос Циципас (Греция);

  • Каспер Рууд (Норвегия);

  • Тэйлор Фриц (США);

  • Александр Зверев (Германия).

Из россиян сыграют Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. В общей сложности примут участие 56 теннисистов.

Сетка турнира «Мастерса» в Париже

30 октября, понедельник

Первый круг.

31 октября, вторник

Первый круг. Второй круг.

1 ноября, среда

Второй круг.

2 ноября, четверг

Третий круг.

3 ноября, пятница

Четвертьфиналы.

4 ноября, суббота

Полуфиналы.

5 ноября, воскресенье

Финалы в одиночном и парном разрядах.

Медведев, Джокович, Алькарас, Синнер, Циципас, Рууд, Рублев и Руне стартуют со второго круга.

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Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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