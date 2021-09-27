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Рублев высказался об участии в Кубке Лейвера

09:40
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Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своем выступлении на Кубке Лейвера.

«В этом году у меня было два важных и эмоциональных момента: золото Олимпиады и эта неделя. Она навсегда останется со мной, это был особенный момент. Конечно, я буду скучать по этому турниру.

На корте была невероятная атмосфера, на трибунах были потрясающие болельщики, которых нам всем очень не хватало после длинного и тяжелого периода», — цитирует Рублева ATP.

Сборная Европы обыграла сборную мира со счетом 14:1 и завоевала Кубок Лейвера. Рублев входил в команду победителей.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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