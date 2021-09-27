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Даниил Медведев: «Безумие, что я самый старый в команде Европы»

12:51
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что был самым старым игроком в команде Европы на Кубке Лейвера.

«Я самый старый в команде. Не знаю, когда у Маттео день рождения. Это безумие, что я самый старый в команде, невероятно. Думаю, это здорово, потому что мы можем играть на Кубке Лейвера в течение следующих 10 лет, если останемся на тех же позициях в рейтинге», — цитирует Медведева Tennis World USA.

25-летний Медведев играл в составе сборной Европы. Команда обыграла сборную мира со счетом 14:1 и завоевала Кубок Лейвера. Рублев входил в команду победителей.

Дополнительная информация:

https://www.tennisworldusa.org/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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