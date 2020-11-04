Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
23:10
Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Пятый номер «посева» победил Раду Албота из Молдавии, отдав ему только три гейма — 6:1, 6:2.
Соперник Рублева определится в матче швейцарца Стэна Вавринки и американца Томми Пола.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Раду Албот (Молдавия, LL) — 6:1, 6:2
Джордан Томпсон (Австралия) — Борна Чорич (Хорватия, 15) — 2:6, 6:4, 6:2
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