Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Пятый номер «посева» победил Раду Албота из Молдавии, отдав ему только три гейма — 6:1, 6:2.

Соперник Рублева определится в матче швейцарца Стэна Вавринки и американца Томми Пола.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Раду Албот (Молдавия, LL) — 6:1, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) — Борна Чорич (Хорватия, 15) — 2:6, 6:4, 6:2