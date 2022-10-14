Рублев вышел в полуфинал турнира в Хихоне

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Хихоне.

В четвертьфинале девятая ракетка мира обыграл американца Томми Пола со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Рублев 4 раза подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 30-й ракетки мира Пола — 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За выход в финал турнира россиянин поборется с австралийцем Домиником Тимом.

Хихон (Испания)

Турнир ATP Gijon Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Томми Пол (США, 5) — 7:5, 6:3