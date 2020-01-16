Рублев вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Дэниэла Эванса в 1/4 финала турнира в Аделаиде — 6:4, 3:6, 6:3. Их матч продолжался 2 часа 3 минуты.

Соперником Рублева в полуфинале турнира станет австралиец Алекс Болт или канадец Феликс Оже-Альяссим.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 3:6, 6:3;

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) — 6:3, 6:3